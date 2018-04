Der Siegeszug von Aldi und Lidl in Großbritannien gilt als einer der größten Exporterfolge des deutschen Handels. Doch wie kamen die Discounter überhaupt auf die Insel?

British Beef in den Kühlregal, ein Blumenstand in jedem Markt und überall kleine britische Flaggen - der Discounter Lidl ist gut darin, seinen Kunden in Großbritannien, das Gefühl zu vermitteln, sie kauften nicht ‚made in Germany' ein. Die Folge: der Discounter hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstumstempo in Großbritannien vorgelegt. An mehr als 700 Märkten prangt inzwischen das blau-gelbe Logo von Lidl. In fünf Jahren sollen es über 1000 Läden sein. Milliardenbeträge fließen derzeit in die Expansion, Lidl ist zur am schnellsten wachsenden Handelskette des Landes avanciert. Doch wie kam der Discounter überhaupt nach England?

Die Antwort führt zu Hannes Floto, schließlich war er der Mann, der vor fast 25 Jahren Lidl auf die Insel brachte. Als Teil eines kleinen Teams leistete er in den ersten Jahren Aufbauarbeit für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...