Die Bundesregierung will einen Gesetzentwurf zur Einführung von Musterfeststellungsklagen am kommenden Mittwoch verabschieden.

Damit sollen Massenklagen auch in Deutschland möglich werden, indem sich beispielsweise vom Dieselskandal betroffene Autofahrer kostenlos in ein Klageregister eintragen und so an der Klage eines Verbraucherverbandes teilhaben können.

Erklärtes Ziel des Justizministeriums ist es laut WirtschaftsWoche, die Hemmschwelle für Verbraucher ...

