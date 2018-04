Heute soll Facebook-Cheflobbyist Joel Kaplan im Bundestag zum Datenskandal Rede und Antwort stehen. Datenschützer prüfen derweil neue Strafmaßnahmen.

Im Zusammenhang mit dem jüngsten Datenskandal gerät Facebook in Deutschland stärker unter Druck. "Derzeit prüfen wir die Einleitung eines Bußgeldverfahrens gegen Facebook", sagte der bundesweit für das weltgrößte Internet-Netzwerk zuständige Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar dem Handelsblatt.

"Es geht dabei insbesondere um das unzulässige Bereithalten von personenbezogenen Daten zum Abruf mittels automatisierter Verfahren. Hintergrund ist die massenweise Zugriffsmöglichkeit, die App-Entwickler auf Daten Dritter bis etwa Mitte 2015 auf der Plattform gewährt wurde."

Ein Bußgeldverfahren hatte jüngst schon der CDU-Digitalpolitiker Thomas Jarzombek ins Spiel gebracht. "Dass deutsche Nutzer nicht bereits 2015 informiert wurden, ist ein klarer Verstoß gegen unser Datenschutzgesetz und muss nun deutliche Konsequenzen haben", sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt. Das Bundesdatenschutzgesetz sieht für solche Fälle Bußgelder von bis zu 300.000 Euro vor.

Der derzeitige finanzielle Strafrahmen sei zwar bis zum Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai nicht besonders hoch, sagte Jarzombek. "Aber die Öffentlichkeitswirkung des Verfahrens ist auch im Hinblick auf den neuen Strafrahmen eher relevant, auch für die Investoren von Facebook."

Die EU kann vom 25. Mai an bei gravierenden Verstößen bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens als Bußgeld verhängen. Das wären bei Facebook, das 2017 über 40,6 Milliarden Dollar umsetzte, rund 1,6 Milliarden Dollar.

Angesichts dieser Summe werde sich das Unternehmen gut überlegen, ob es die geltenden Regeln einhalte, erklärte Justizministerin Katarina Barley (SPD) am Dienstag bei einer Veranstaltung in Berlin. Die von Cambridge Analytica betriebene politische Manipulation mit persönlichen Facebook-Nutzerdaten sei eine "gefährliche Situation". "Am Ende muss man die Leute, den Konzern an den Hammelbeinen greifen, da wo es wehtut", so Barley. Und das seien die in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehenen Bußgelder.

Laut Caspar wurde zudem ein "Verwaltungsverfahren nach dem ...

