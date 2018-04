Osnabrück (ots) - Simone Lange: "Ich habe definitiv eine Chance"



Kandidatin rechnet sich auf SPD-Parteitag am Sonntag Chance auf Bundesvorsitz aus



Osnabrück. Die schleswig-holsteinische SPD-Politikerin Simone Lange sieht durchaus Aussichten, beim Parteitag am Sonntag zur Bundesvorsitzenden der Sozialdemokraten gewählt zu werden. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte die 41-Jährige, "ich habe definitiv eine Chance. Ich bin mir sicher, dass ich die Delegierten überzeugen kann." Eine konkrete Ergebniserwartung wollte die Flensburger Oberbürgermeisterin nicht nennen. Sie tritt aus der Basis heraus gegen die Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles an, die vom Parteivorstand für den Vorsitz nominiert wurde.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207