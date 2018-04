Osnabrück (ots) - Schwesig: "Historischer" Parteitag für die SPD



SPD-Vize unterstützt Nahles und will Änderungen an Hartz IV



Osnabrück. SPD-Vize Manuela Schwesig hat vor dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten am Sonntag für die Wahl von Andrea Nahles zur Parteivorsitzenden geworben. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, "ich unterstütze Andrea Nahles. Ich halte sie für eine gute Vorsitzende, weil sie viel Erfahrung mitbringt und die Partei nach vorne bringen kann."



Grundsätzlich bezeichnete Schwesig den Parteitag als "historisch". Grund: "Die SPD wird nach mehr als 150 Jahren zum ersten Mal eine Parteivorsitzende wählen. Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist immer ein zentrales Anliegen unserer Partei gewesen. Es ist Zeit für eine Frau an der Spitze."



Die Sozialdemokratin sprach sich für Änderungen an Hartz IV aus. "Ich möchte, dass wir zu einer besseren Form der Grundsicherung kommen. Der Sozialstaat muss sich neu aufstellen." Dabei müssten Leute, die arbeiten, spürbar mehr haben als die, die nicht arbeiten. "Der Abstand ist immer noch zu gering", sagte Schwesig. "Wir brauchen aber auch für die, die geringere oder vielleicht gar keine Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, bezahlte Arbeit", fügte die frühere Bundesfamilienministerin hinzu. Für Menschen, die auf Jahre keine Perspektive hätten, "brauchen wir den sozialen Arbeitsmarkt", sagte die stellvertretende Parteichefhin. "Sie brauchen ein Grundeinkommen, das höher ausfällt als Hartz IV", warb Schwesig für Reformen.



