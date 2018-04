The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0002592708 KBC GROEP 18/UND. FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0373476636 GEORG FISCHER 18-28 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0409938104 PFBK SCHW.HYP.18-23 638 2 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0409938112 PFBK SCHW.HYP.18-27 647 3 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2G9HC8 DG HYP PF.R.1203 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSNW0 K.F.W.ANL.V.18/2025 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MR3 COBA 18/25 S.897 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AC04 DZ BANK CLN E.9488 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RJ4 LB.HESS.THR.CARRARA04/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MN2 LB.HESS.THR.CARRARA04N/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MS1 LB.HESS.THR.CARRARA04R/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013330693 C.F.FINANC.LOC. 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA USN84413CG11 SYNGENTA FIN. 18/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US064159LG95 BK NOVA SCOTIA 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US064159LH78 BK NOVA SCOTIA 18/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US46647PAP18 JPMORGAN CHASE 18/24 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US46647PAR73 JPMORGAN CHASE 18/29 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USN84413CH93 SYNGENTA FIN. 18/20 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USN84413CJ59 SYNGENTA FIN. 18/21 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USN84413CL06 SYNGENTA FIN. 18/25 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USN84413CM88 SYNGENTA FIN. 18/23 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU0507EAA20 AXA EQ.HLDG 18/23 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU0507EAC85 AXA EQ.HLDG 18/28 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU0507EAD68 AXA EQ.HLDG 18/48 REGS BD02 BON USD N