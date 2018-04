Die Situation sei nach wie vor heikel, sagte Direktoriumspräsident Thomas Jordan in einem Interview mit Bloomberg TV am Donnerstagabend in Washington. Jordan sprach nur wenige Stunden, nachdem der Franken zum ersten Mal seit Anfang Januar 2015 gegenüber dem Euro die Marke von 1,20 Franken durchbrochen hatte. Am 15. Januar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...