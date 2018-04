Medienmitteilung

Cicor Technologies Ltd. - Aktionäre stimmen sämtlichen Anträgen zu

Bronschhofen, 20. April 2018 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN).An der ordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. vom 19. April 2018 stimmten die Aktionäre sämtlichen Anträgen zu. Die Generalversammlung genehmigte den Antrag auf eine Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve von CHF 0.70 je Namenaktie. Die Ausschüttung erfolgt spesen- und verrechnungssteuerfrei ab dem 25. April 2018 an die Aktionäre.

An der Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. in Boudry genehmigten die Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrates. Die Versammlung bewilligte Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017 sowie die Verwendung des Bilanzergebnis und erteilte den Mitgliedern von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung. Des Weiteren wurde die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer und die Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr gutgeheissen. Die Generalversammlung genehmigte ausserdem den Antrag auf eine Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve von CHF 0.70 je Namenaktie.

Es wurden alle Mitglieder des Verwaltungsrates und die Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt. Für ein weiteres Jahr wurden ausserdem der unabhängige Stimmrechtsvertreter Herr Rechtsanwalt Pascal Moesch (Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds) und die Revisionsstelle KPMG AG, Zürich, von der Generalversammlung bestimmt.

Kontakt:

Alexander Hagemann Patric Schoch CEO CFO Tel. +41 71 913 73 00 Tel. +41 71 913 73 00 Email: media@cicor.com Email: media@cicor.com Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 9552 Bronschhofen Schweiz

Cicor ist ein globaler Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronik-industrie. Mit rund 1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten fertigt Cicor hochkomplexe Leiterplatten, Hybride und bietet umfassende Elektronik- und Kunststoff-Spritzguss-Dienstleistungen. Die Gruppe liefert massgeschneiderte Lösungen vom Design bis hin zum fertigen Produkt für ihre weltweiten Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN).Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com (http://www.cicor.com).