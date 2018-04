Welche Themen sind am Freitag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Die Deutsche Bank stellt weitere 400 Mitarbeiter für Compliance ein, die Bank of England könnte die Zinsen im Mai womöglich doch nicht erhöhen und Facebook droht wegen unzureichenden Datenschutzes ein Bußgeldverfahren in Deutschland.

