Der US-Energiekonzern (ISIN: US1258961002, NYSE: CMS) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,3575 US-Dollar aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 1,43 US-Dollar ausgezahlt. CMS zahlt die Dividende am 31. Mai 2018 an die Anteilsinhaber aus (Record date: 4. Mai 2018). Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 3,15 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 45,37 US-Dollar (Stand: 19. April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...