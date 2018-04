UNILEVER - Unilever erhöht die Dividende das 23. Jahr in Folge; Der Lebensmittelkonzern Unilever wird die Quartalsdividende um 8 Prozent auf 0,3872 Euro erhöhen (Vorquartal: 0,3585 Euro). Unilever zahlt seine Dividenden vierteljährlich aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden künftig 1,5488 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 45,45 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,41 Prozent. (Quelle: finanznachrichten.de) NESTLE - Diese Aktie ist ein Defensivkünstler; Gerade in unsicheren Börsenzeiten können Sie sich darauf verlassen, dass Lebensmittelkonzerne ihre Zahlen im Griff haben. In dieser Branche liegt...

