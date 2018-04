Die Vermarktung des 84-jährigen Weltstars läuft prächtig. Doch Markenchef Pier Paolo Righi bereitet sich bereits auf die Ära nach Karl vor.

Etwas überrascht sind sie schon in der ruhigen Rue St. Guillaume, als das Telefon klingelt und sich herausstellt, wer da gerade anruft.

Zwar sind sie in diesem versteckt gelegenen Stadtpalais im Pariser Viertel St. Germain Prominenz gewohnt. Hausherr Karl Lagerfeld selbst zählt zu den bekanntesten Menschen der Welt. Hier wundert es keinen, wenn Prince Charles anfragen lässt, ob der Modeschöpfer nicht ein Kleid entwerfen könne für eine Wohltätigkeitsauktion. Oder Pop-Sternchen Selena Gomez sich ein Bühnen-Outfit vom Meister wünscht.

Doch als Melania Trump nun unvermittelt und persönlich fragt, ob Karl ihr nicht ein festliches Kleid für die Vereidigungszeremonie ihres Gatten als US-Präsident schneidern möge, löst das sofort eine gewisse Unruhe und durchaus auch Beklemmung aus. Man konferiert; Karl Lagerfeld und Markenchef Pier Paolo Righi verhandeln fernmündlich von Lagerfelds penibel aufgeräumtem Schreibtisch aus mit der künftigen First Lady der USA. Wägen ab. Und lassen dann eine Haute-Couture-Schneiderin von der Seine gen New York reisen. Sie soll im Trump Tower der ersten Dame eine festliche Garderobe à la parisienne anpassen.

Zum Äußersten kommt es schließlich nicht. Donald Trump selbst, hören sie aus den Staaten, legt seiner Angetrauten nahe, doch lieber auf einen US-Designer zu setzen. "America first" halt. Und so schreitet denn Melania im Januar 2017 im hellblauen Kostüm von Ralph Lauren zum Staatsakt. Arge Erleichterung, heißt es, habe sich darob in der Rue St. Guillaume breitgemacht - die Ambivalenz, die Trump umflort, sie wäre riskant geworden für die Marke Lagerfeld.Das Label hat auch ohne die Gunst der Trumps einen Lauf. Das jüngste Geschäftsjahr schloß gerade mit einem neuen Ertragshoch: "Die Marke Karl Lagerfeld erwirtschaftet einen Umsatz von gut 350 Millionen Euro", lüftet CEO Righi das Geheimnis um die Zahlen. Ohne die Erträge der Lizenznehmer, "fällt bei uns als Unternehmen ein Umsatz von rund 200 Millionen Euro an". Vor wenigen Tagen erst eröffnete die Marke ihren ersten Shop in den USA, am Broadway in New York. Dazu sorgt der Mensch Lagerfeld mit seiner Omnipräsenz dafür, dass die Marke ständig im Gespräch bleibt - gerade erst ätzte er im Pariser Magazin "Numéro" über männliche Models und Designerkollegen ("Die hassen mich alle").

Derart befeuert vom letzten großen Pariser Modestar, der im Hauptberuf seit mehr als 30 Jahren Kreativchef des Luxusschneiders Chanel ist, hat sich die unabhängige Marke als alltagstaugliches Angebot für Karl-Fans etabliert. Mit Handtaschen zu Preisen um 400 statt bis zu 7000 Euro wie bei Chanel gibt sich Lagerfeld vergleichsweise volkstümlich. Und macht sich sechs Jahre nach der Gründung auf immer noch mehr Feldern breit. Ein Produktsegment nach dem anderen will Righi erobern und drückt dabei aufs Tempo. Denn um eine Frage kommt auch er nicht herum: Ist die Ikone Karl, die sich selber mit entwaffnendem Witz längst Gedanken macht über die eigene Einäscherung, überhaupt zu ersetzen?

Der Marken-Präsident und der Altmeister mit dem grauen Zopf leben in fruchtbarer Symbiose: Während Lagerfeld im hohen Alter am eigenen Mythos feilt und in einen Status irgendwo zwischen Ikone und Karikatur gleitet, macht Righi, der Deutsche mit italienischen Wurzeln, daraus ein florierendes Gewerbe: "Wir sind mit der Entwicklung äußerst zufrieden - wir sind 2017 um 35 Prozent gewachsen." 2015 lagen die Erlöse gerade mal bei der Hälfte. Ähnliches gilt für die Zahl der Läden: Statt 54 sind es nun knapp 100 und der New Yorker Shop sicher nicht die letzte Neueröffnung.

Righi, der, ehe er in Karls Welt anheuerte, Europachef des Sportkonzerns Nike war, vermag zwar im karierten Wollanzug samt Weste einen wohlig entspannten ersten Eindruck zu erzeugen. Doch im Inneren trägt der 51-Jährige eher messerscharfe Bügelfalten, so sehr treibt er mit Wucht alle ihm zur Verfügung stehenden Gewerke voran. Allein in diesem Jahr sind das, neben der Shop-Eröffnung in New York, die Fusion der beiden Herrenlinien, die Premiere von Lagerfeld-Kosmetik, eine gemeinsame Kollektion mit It-Girl Kaia Gerber sowie ein Projekt mit der deutschen Turnschuhmarke Puma.

2019 soll dann, verzögert durch Tropenstürme, im chinesischen Zockerparadies Macau das weltweit erste Lagerfeld-Hotel öffnen, samt vom Meister selbst entworfenen Möbeln. ...

