Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Barclays auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Pence belassen. Analyst Jernej Omahen rechnete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit insgesamt soliden Resultate der europäischen Banken. Das Geschäft mit dem Aktienhandel dürfte wegen der gestiegenen Schwankungen an den Börsen zugelegt haben. Der Schwung im Geschäft mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen dürfte indes nachgelassen haben./mis/ag Datum der Analyse: 20.04.2018

AFA0003 2018-04-20/08:14

ISIN: GB0031348658