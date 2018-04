Minister auf Egotrips, keinerlei Ideen für die Zukunft und eine unsichtbare Kanzlerin: Was die große Koalition gerade hinlegt, kann man nicht mal mehr Fehlstart nennen.

Während in Frankreich Präsident Emmanuel Macron Milliarden in künstliche Intelligenz investieren will, gibt es in Deutschland Anlass, an der natürlichen Intelligenz der neuen Regierung zu zweifeln. Ausgerechnet diejenige Koalition, die "einen neuen Zusammenhalt für unser Land" zu ihrem Motto erkoren hat, hält überhaupt nichts zusammen.

Die Regierung ist so zerstritten, sie führt ihre Konflikte so öffentlich vor, dass die Wähler den Glauben an die Gestaltungskraft der großen Koalition schon verloren haben, bevor die Arbeit überhaupt begonnen hat. Die Kabinettsmitglieder und die Koalitionsparteien verzetteln sich in sinnlosen Debatten der Vergangenheit, statt sich um die Zukunftsvorhaben zu kümmern.

Die Regierungsparteien streiten darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört, ob Hartz IV Armut bedeutet, ob es neue Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen unter dem irreführenden Namen "solidarisches Grundeinkommen" geben soll. Und über die Frage, ob der Familiennachzug für sogenannte subsidiär geschützte Flüchtlinge restriktiv oder großzügig ausgelegt werden soll. Kein einziges Zukunftsthema. Die Akteure übersehen dabei, dass sie selbst nur dann als erfolgreich gelten, wenn die Regierungsarbeit insgesamt erfolgreich ist.

Ein klassischer Fehlstart. Darüber kann auch die gespielte Harmonie bei Rotwein bis nachts um vier Uhr auf Schloss Meseberg nicht hinwegtäuschen. Die Aussage von Vizekanzler Olaf Scholz ("Teambuilding gelungen") ist ein Witz. Die neue Regierung hat die Chance des Anfangs verspielt.Kommunikativ ist das natürlich ein Desaster, das - wie die Umfragen zeigen - das Vertrauen in die neue Regierung und ihre Minister untergräbt. Hinter dem Kommunikationsdesaster aber steckt ein tieferes Problem. Die Regierungsmitglieder ...

