Die Gemeinschaftswährung bleibt zum Ende der Woche anfällig und so notiert der EUR/USD am Tagestief von 1,2340. EUR/USD leidet unter USD Nachfrage Das Paar scheint am Freitag fragil zu sein, da die positive Dynamik gegenüber dem Dollar anhält und so nähert sich der Dollarindex der Marke von 90,00. Die US 10-Jahres Rendite testet den Bereich um 2,94 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...