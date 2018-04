Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat ihren Bericht zum ersten Quartal 2018 veröffentlicht. Wie das Unternehmen mitteilte, hat man angesichts der Turbulenzen an den Aktienmärkten die bestehenden Portfoliopositionen sorgfältig angepasst. Gewinnmitnahmen aus den Beteiligungen bei Agios, Neurocrine, Sage, Alnylam und Gilead wurden in Unternehmen wie Tesaro, Ionis und Regeneron investiert, die attraktive Wiedereinstiegspunkte boten, so BB Biotech. Gleichzeitig haben die Schweizer das Engagement bei Akcea Therapeutics und Voyager Therapeutics ausgebaut.

Den vollständigen Artikel lesen ...