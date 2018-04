Top-Werte in der zweiten Liga: MDAX und TecDAX laufen deutlich besser als der deutsche Leitindex. Der DAX 30 gilt vielen Anlegern als Gradmesser für den deutschen Aktienmarkt. Kein Wunder - dominiert der deutsche Leitindex doch fast immer die Börsenberichterstattung. Versierte Anleger wissen jedoch, dass sich ein regelmäßiger Blick auf die zweite Börsenliga lohnt. "MDAX und TecDAX bilden die Unternehmen ab, die gemessen am Wert der im Streubesitz befindlichen Aktien und der Börsenumsätze auf die 30 DAX-Schwergewichte folgen. Auf TecDAX-Seite sind das die 30 Technologiewerte, die sich hinter SAP, Deutscher Telekom und Infineon einreihen. Im MDAX finden sich die 50 Titel aus den sogenannten klassischen Branchen - also alle Branchen außer Technologie. So zeichnet sich der MDAX durch einen breiten Branchenmix aus: Industrieunternehmen, Zulieferer der Automobilindustrie, Chemiewerte sowie Titel aus den Bereichen Handel, Konsum, Immobilien und Medien bieten eine ausgewogene Mischung. Das ist einer der Faktoren, die maßgeblich zur langfristigen Outperformance beigetragen haben. Hinzu kommt ein deutlicher Fokus auf Nischenmärkte, in denen etliche Indexunternehmen zu Weltmarktführern zählen", sagt Marcus Landau von der DZ Bank.

Den vollständigen Artikel lesen ...