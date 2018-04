Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever PLC von 4800 auf 4700 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Sorgen über die Verkaufspreise des Konsumgüterkonzerns hätten ein ansonsten solides erstes Quartal überschattet, schrieb Analyst James Targett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft sei ordentlich gewesen. Unilever habe die größten Schritte in der Branche unternommen, um das Geschäft wendiger zu machen, die Kosten zu senken und das Online-Geschäft voranzutreiben. Die Kurszielsenkung reflektiere Gegenwind durch den starken Euro sowie eine reduzierte Erwartung an die Aktienrückkäufe 2018./mis/ag Datum der Analyse: 19.04.2018

ISIN: GB00B10RZP78