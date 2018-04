Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag nahezu unverändert in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 158,32 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,58 Prozent.

Der Bund-Future hat damit die starken Verluste der vergangenen Tage vorerst gestoppt. Die Kurse haben sich nach Einschätzung der Anleiheexperten der Commerzbank über Nacht stabilisiert. Nach der jüngsten Verkaufswelle blieben sie aber anfällig, hieß es. Die starken Kursverluste auf Wochensicht werden mit einer stärkeren Risikostimmung an den Märkten und mit einem Anstieg der Rohstoffpreise erklärt.

Am Morgen sprachen Marktbeobachter von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Kennzahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone für etwas Bewegung am deutschen Rentenmarkt sorgen./jkr/das

ISIN DE0009652644

