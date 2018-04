Im Financial Segment waren gestern auf dem EUR denominierten Primärmarkt zwei Covered Bond (CB) Emissionen zu beobachten, wobei beide Emittenten zum ersten Mal in dieser Anleiheklasse in EUR emittierten. Die norwegische Sbanken Boligkreditt preiste einen hypothekarisch besicherten CB mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (5J) bei MS+3 BP. Das Orderbuch lag zuletzt bei EUR 1,3 Mrd. Die mBank brachte einen CB mit einem Volumen von EUR 300 Mio. an den Primärmarkt (7J, MS+42 BP). Im Corporate-Segment war es die australische Ausgrid Finance, die mit einer ersten Übersee-Emission auf dem EUR denominierten Primärmarkt aktiv war. Das Unternehmen preiste eine Senior Secured Anleihe mit einem Volumen von EUR 650 Mio. (7J) bei MS+65 BP. Ebenfalls aus...

