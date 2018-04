DAX - Die Bullen müssen sich beweisen (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Im gestrigen Handel setzte sich die Konsolidierung des DAX fort. Zwar tendierte der Index im frühen Handel zunächst seitwärts, doch setzte am Nachmittag nach dem Bruch einer steilen Aufwärtstrendlinie eine Abwärtskorrektur ein, die den DAX an die Unterstützung bei 12.528 Punkten drückte. Diese konnte zunächst von den Bullen verteidigt werden und der Wert in der Nachbörse wieder etwas Boden gutmachen. Dennoch hat die Anfang April begonnene Aufwärtsbewegung aktuell einiges an ihrer Dynamik eingebüßt. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:23 Uhr): Solange der DAX über der 12.528 Punkte-Marke...

Den vollständigen Artikel lesen ...