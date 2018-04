Das Bieterwettrennen um den irischen Pharmakonzern Shire ist abgeblasen. Allergan vollzog binnen weniger Stunden eine Kehrtwende und verzichtet nun doch auf ein Gebot für den Hersteller von Medikamenten gegen seltene Krankheiten. Allergan-Chef Brent Saunders war bei Aktionären auf Widerstand gegen seine Übernahmepläne gestoßen. Interesse an Shire hat zwar weiterhin das japanische Pharmaunternehmen Takeda. Aber es scheiterte mit seinem dritten Anlauf, sich den auch auf die Behandlung von Hyperaktivität spezialisierten Konzern einzuverleiben: Shire wies die 63 Mrd. $ schwere Offerte als zu niedrig zurück. Takeda will aber auch nach der jüngsten Abfuhr nicht lockerlassen. Schließlich will man den Konzern mit dem Zukauf in die obersten Ränge der weltweiten Pharma-Industrie katapultieren. 2017 hatte Takeda den US-Krebsspezialisten Ariad für umgerechnet 5 Mrd. Euro geschluckt und zuletzt die belgische Biotechfirma Tigenix übernommen. Shire selbst hatte erst vor wenigen Tagen seine Krebstherapiesparte für umgerechnet 2 Mrd. Euro an den französischen Rivalen Servier veräußert.



