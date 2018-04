13 Jahren jung ist Trivago und berät schon selbst junge Gründer. Den Austausch betreibt das Hotelsuchportal aber nicht nur aus Selbstlosigkeit.

"Ihr habt eine geniale Idee für die Hotel-Tech-Branche und seid auf der Suche nach Support?" Das Hotelvergleichsportal (Slogan: Hotel? Trivago) hatte für Donnerstag pfiffige Gründer nach Düsseldorf geladen. Ein halbes Dutzend durfte zum Pitch in der Zentrale antreten.

Das Event im Rahmen der Düsseldorfer Start-up-Woche fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Schließlich geht es um Technologien, die Trivago möglicherweise einen entscheidenden Vorsprung im harten Wettbewerb bringen können.

Obwohl selbst dreizehn Jahre jung - quasi noch mitten in der Pubertät - gibt das Hotelsuchportal bereits Nachhilfe im Gründen. Trivago gilt längst nicht mehr als Start-up - sondern als "Grown-up": Mit 1400 Mitarbeitern und einer Milliarde Euro Umsatz ist das an der Nasdaq gelistete Portal schon ein Großunternehmen.

Trivago will seine Erfahrungen mit jungen Gründern teilen - und gleichzeitig von deren frischen Ideen profitieren. Der Austausch ist also nicht uneigennützig.Die drei Gewinner-Start-ups vom Donnerstag bekommen ein kostenloses Coaching. Überzeugt eine Idee, kann sich Trivago auch eine gemeinsame Zukunft vorstellen - in Form einer langfristigen strategischen und finanziellen Unterstützung.

"Das Niveau war sehr hoch", sagt Elie Matta, Head of Corporate Development von Trivago. "Wir sind ständig in Gesprächen mit einem Haufen Start-ups. Dabei schauen wir nicht nach einem großen Übernahmeziel, sondern nach Technologie, die zur Vision von Trivago passt. Dann greifen wir auch ganz schnell zu."

Gerade hat Trivago die Partnerschaft mit der Innovationsplattform Plug and Play im Silicon Valley bekannt gegeben. 2006 gegründet hat Plug and Play bisher mehr als 6000 Start-ups auf die Beine geholfen und mit 220 Unternehmen zusammengebracht.

Zu den Erfolgsstories zählen Dropbox, PayPal und Soundhound. "Für ein effektives Ökosystem, das auf Open Innovation basiert, brauchen wir zukunftsgerichtete Unternehmen wie Trivago, die mit Start-ups zusammenarbeiten", sagt Saeed Amidi, Gründer und CEO von Plug and Play.

Trivago sucht bei Plug and Play die Kooperation mit Start-ups rund um die Themen Reise und Gast, um sein eigenes Portal zu verbessern. "Der Austausch mit Start-ups kann helfen, Technologiechancen von strategischer Bedeutung zu entdecken, Innovation zu beschleunigen und die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern", glaubt Trivago-Managerin Matta.

"Grown-ups wie Zalando oder Trivago ...

Den vollständigen Artikel lesen ...