Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für ABB nach Zahlen von 23,50 auf 24,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management des Elektrotechnikkonzerns habe sich optimistisch gezeigt nach dem starken Auftragswachstum im ersten Jahresviertel, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Freitag vorliegenden Studie. Katre erwartet für 2018 eine moderate Verbesserung der Margen, was aber wohl im Konsens bereits eingepreist sei./AWP/ajx Datum der Analyse: 20.04.2018

AFA0012 2018-04-20/08:59

ISIN: CH0012221716