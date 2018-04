Das Werben des japanischen Pharmaherstellers Takeda um den irischen Rivalen Shire hat die Aktionäre von Takeda am Freitag verstimmt. Die Aktien sackten zum Handelsschluss in Tokio um 4,67 Prozent ab, womit sie in dem 225 Werte umfassenden japanischen Leitindex Nikkei der drittschwächste Wert waren.

Takeda will je Shire-Aktie 46,50 britische Pfund bieten, wie beide Seiten am Donnerstag in Dublin und Osaka mitteilten. Damit ist das irische Unternehmen den Japanern insgesamt rund 42,4 Milliarden britische Pfund (48,8 Mrd Euro) wert. Bei den Iren stößt Takeda mit der Offerte auf Widerstand. Beide Konzerne befinden sich aber weiter in Gesprächen.

Das Analysehaus RBC Capital rechnet mit einer Nachbesserung des Angebots. Analyst Douglas Miehm begründete diese Einschätzung mit der finanziellen Flexibilität der Japaner. Frühere Gebote von Takeda ließen darauf schließen, dass sich das Unternehmen wegen einer möglichen Gewinnverwässerung nicht allzuviel sorge.

Zwischenzeitlich aufgekommene Spekulationen, auch der US-Pharmakonzern Allergan könne für Shire bieten, dementierten die Amerikaner./ajx/das

