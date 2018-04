Frankfurt - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich am Donnerstag leicht abgeschwächt. In Abwesenheit wichtiger Datenveröffentlichungen pendelte der Leitindex zunächst in einer engen Spanne und beendete den Handel mit einem kleinen Minus von 0,3% bei 12.560 Punkten, so die Analysten der Helaba.

