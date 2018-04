Stuttgart - RIB Software und Microsoft starten gemeinsames Cloud-Projekt für Bau- und Immobilienbranche - Aktiennews Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Cloud first, mobile first world, und RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF), der weltweit führende Anbieter von 5D BIM-Lösungen, haben gemeinsam ein Projekt namens MTWO gestartet, eine weltweit führende vertikale Cloud für die Bau- und Immobilienbranche, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

