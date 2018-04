Hygiene ist in der Lebensmittelindustrie und verwandten Bereichen ein absolutes Muss. Kontaminationen und Verschmutzungen können im schlimmsten Fall Verbraucher schädigen, was unbedingt vermieden werden muss. Um die Hygiene in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zu gewährleisten, ist eine Vielzahl an Normen und Vorschriften zu beachten. Die EHEDG Guidelines (siehe Kasten) bilden eine wichtige Grundlage für die hygienegerechte Konstruktion sämtlicher Anlagen.

Wohin mit der Wärme

Eine besondere Herausforderung stellen Klimatisierungslösungen in der Lebensmittelindustrie dar, wie sie etwa für Schaltanlagen benötigt werden. Beim Einbau eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...