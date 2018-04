Merkel trifft an diesem Freitag Indiens Premier Modi. Die deutsche Wirtschaft hat klare Wünsche an die Botschaft, die von diesem Treffen ausgehen soll.

Eigentlich macht es Schaeffler genau so, wie es sich Indiens Premierminister Narendra Modi wünscht: Der Automobilzulieferer produziert ganz nach Modis Leitspruch "Make in India" auf dem Subkontinent und hat dort mehr als 4000 Jobs geschaffen. Doch Modis Handelspolitik erschwert die Geschäfte des Familienunternehmens aus Herzogenaurach erheblich. Auf Komponenten, die das Unternehmen aus ausländischen Werken importiert, werden seit April höhere Zölle fällig. "Es schmerzt uns sehr", sagt Schaefflers Indien-Chef Dharmesh Aurora im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Das passt nicht zu der wirtschaftsfreundlichen Politik, die Modi versprochen hat."

Die neuen Zölle treffen die deutsche Automobilindustrie besonders hart. Wirtschaftsvertreter fordern nun Kanzlerin Angela Merkel dazu auf, sich gegen den zunehmenden Protektionismus in Indien einzusetzen. Am Freitagabend trifft sie sich mit Modi im Kanzleramt. Der indische Regierungschef befindet sich nach Staatsbesuchen in Skandinavien und Großbritannien auf der Durchreise. Bei dem Arbeitstreffen stehen laut Bundesregierung Wirtschaftsfragen auf der Agenda. Erwartet wird, dass die beiden Politiker ein Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU besprechen werden, das nach jahrelangem Stillstand in den Verhandlungen in diesem Jahr wieder neuen Schwung bekommen soll.

In der Industriestadt Pune - der Hauptstadt der deutschen Indien-Investitionen - sind die Hoffnungen groß, dass das gelingt. Rund 300 Unternehmen aus Deutschland haben hier ihre Niederlassung - darunter Volkswagen und Mercedes-Benz. Die Zahl hat sich im vergangenen Jahrzehnt mehr als verdoppelt. Ein Freihandelsabkommen würde laut Thomas Fuhrmann dafür sorgen, dass ...

