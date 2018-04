Von Ese Erheriene

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach zwei Tagen mit Gewinnen ist es an den Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenausklang abwärts gegangen. Vor allem Technologiewerte wurden abverkauft, belastet von einem düsteren Ausblick des Halbleiterkonzerns Taiwan Semiconductor Manufacturing, einem der größten Hersteller der Branche weltweit.

Der Konzern hatte am Donnerstag nach Börsenschluss in Ostasien mitgeteilt, dass der Umsatz im zweiten Quartal über 10 Prozent unter den aktuellen Analystenerwartungen liegen dürfte. Grund sei die schwache Nachfrage nach Smartphones der High-End-Klasse. Nach den Aussagen brach der Sektorindex Philadelphia Semiconductor um 4,3 Prozent ein, Taiwan Semiconductor verloren am Freitag um 6,3 Prozent. Der Leitindex Taiex auf Taiwan verlor 1,8 Prozent, der stärkste Rückgang seit dem 6. Februar.

Apples iPhone im Zentrum der Befürchtungen

Die Warnung entfachte Befürchtungen über eine schwache Nachfrage nach Apples iPhone und drückte die Aktien der Zulieferer, wie Marktstrategin Jingyi Pan von IG Group sagte. Apple-Aktien waren am Donnerstag um 2,8 Prozent gefallen. Unter den Technologiewerten ermäßigten sich am Freitag in Japan Tokyo Elektron und in Südkorea Samsung um jeweils 2 Prozent.

An den Leitbörsen der beiden Märkte hielten sich die Abgaben aber in Grenzen: Der Nikkei verlor 0,1 Prozent auf 22.162 Punkte, gestützt auch vom nachgebenden Yen, der Kospi fiel um 0,5 Prozent. Dennoch wird der schwache Ausblick auf das Smartphone-Geschäft mit Argusaugen gesehen: "Es ist etwas beängstigend für den Gesamtmarkt", sagte Händler Oriano Lizza von CMC Markets. Letztlich dürfte das Thema aber nicht von längerer Dauer sein, vermutet er.

Gewinnserien in Tokio und Sydney laufen aus

Mit dem Absacken der Indizes am Freitag sind die fünftägigen Gewinnserien in Australien und Japan zu Ende gegangen. Angefacht worden war die jüngste Aufwärtsbewegung von den kräftig vorrückenden Rohstoffpreisen und den sich abkühlenden geopolitischen Spannungen. Stattdessen werden sich die Blicke der Anleger nun auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen richten. Damit wird der Markt auch wieder zu den fundamentalen Gegebenheiten zurückkehren, was viele Teilnehmer mit Erleichterung sehen.

Das Thema Handelskrieg ist nach wie vor nicht gänzlich vom Tisch. Dies zeigte sich an den Märkten in China, Singapur und Malaysia, wo nach zwei Tagen mit soliden Aufschlägen nun verkauft wurde. In Schanghai belief sich das Minus im späten Geschäft auf 1,4 Prozent. "Das Thema Handelskrieg ist noch im Markt, und die Anleger bleiben vorsichtig", sagte Researchleiter Castor Pang von Core Pacific-Yamaichi International: "Bei der Unsicherheit werden die Anleger vor dem Wochenende Gewinne mitnehmen."

Takeda mit milliardenschwerem Gebot für Shire unter Druck

In Tokio verlor die Takeda-Aktie 4,7 Prozent. Das Ringen um eine Übernahme des irischen Pharmakonzerns Shire geht weiter. Nachdem Takeda Ende März sein Interesse bekundet hatte, hat sie vor wenigen Tagen ein Gebot von 60 Milliarden Dollar vorgelegt, wie die Japaner mitteilten. "Das ist eine riesige Summe", sagte Stratege Yoshinori Ogawa von Okasan Securities. Doch Shire habe die Offerte abgelehnt, hieß es vom japanischen Pharmakonzern. Die Gespräche mit Shire würden fortgesetzt. Sollte ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen zustande kommen, würde ein weltweit führender Biopharmakonzern entstehen. Derweil hat am Freitag der potenzielle Interessent Allergan aus Irland mitgeteilt, nicht mitbieten zu wollen.

Der südkoreanische Autobauer Hyundai plant die Massenproduktion von selbstfahrenden Autos. Die Hyundai Motor Co wolle die Fahrzeuge 2023 auf den Markt bringen, sagte Youngcho Chi, Executive VicePresident bei Hyundai. Die Aktie legte 1 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.865,00 -0,27% -3,30% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.162,24 -0,13% -2,65% 08:00 Kospi (Seoul) 2.474,34 -0,47% +0,28% 08:00 Schanghai-Comp. 3.069,05 -1,55% -7,22% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.869,08 -1,51% -4,46% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.522,82 -0,60% +2,57% 10:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% +3,09% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.574,32 -0,68% +5,75% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.889,29 -0,31% +5,47% 11:00 BSE (Mumbai) 34.398,33 -0,08% +1,73% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,2339 -0,1% 1,2346 1,2377 +2,7% EUR/JPY 132,71 +0,1% 132,60 132,93 -1,9% EUR/GBP 0,8775 +0,1% 0,8762 0,8717 -1,3% GBP/USD 1,4063 -0,2% 1,4090 1,4200 +4,0% USD/JPY 107,55 +0,1% 107,40 107,39 -4,5% USD/KRW 1067,05 -0,0% 1067,28 1061,67 -0,0% USD/CNY 6,2862 +0,1% 6,2791 6,2703 -3,4% USD/CNH 6,2787 +0,0% 6,2765 6,2644 -3,6% USD/HKD 7,8474 -0,0% 7,8480 7,8481 +0,4% AUD/USD 0,7707 -0,3% 0,7728 0,7798 -1,4% NZD/USD 0,7236 -0,5% 0,7271 0,7325 +1,9% Bitcoin BTC/USD 8.283,66 +0,1% 8.274,27 8.203,96 -39,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,09 68,29 -0,3% -0,20 +13,0% Brent/ICE 73,65 73,78 -0,2% -0,13 +12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.343,05 1.345,55 -0,2% -2,50 +3,1% Silber (Spot) 17,17 17,25 -0,4% -0,08 +1,4% Platin (Spot) 934,50 935,00 -0,1% -0,50 +0,5% Kupfer-Future 3,12 3,13 -0,4% -0,01 -5,9% ===

