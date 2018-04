Frankfurt - Am deutschen Rentenmarkt baute der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern seine Verluste unterhalb der 21-Tagelinie und unterhalb des Februartrends aus, so die Analysten der Helaba.Nach Ansicht der Analysten würden die Risiken auf der Unterseite deutlich steigen. Weitere Rücksetzer sollten somit ins Kalkül gezogen werden. Haltemarken auf dem Weg nach unten würden die Analysten an der 100-Tagelinie bei 158,09 und um 158,00 sehen. Darunter könnte es zu einem Test des 38,2%-Retracements der Februar-Aufwärtsbewegung bei 157,79 kommen. Hürden lägen bei 159,04 und 159,45. Die Trading-Range liege zwischen 157,79 und 159,04.

