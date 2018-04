Microsoft, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Cloud first, mobile first world, und RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), der weltweit führende Anbieter von 5D BIM-Lösungen,

haben gemeinsam ein Projekt namens MTWO gestartet, eine weltweit führende vertikale Cloud für die Bau- und Immobilienbranche. Als eine der weltweit größten Branchen mit über 10 Billionen US-Dollar an globalen Ausgaben, die bis 2025 voraussichtlich auf 14 Billionen US-Dollar anwachsen werden, bietet die Bau- und Immobilienbranche ein enormes Potenzial für Produktivitätsverbesserungen durch cloudbasierte 5D BIM-Technologien.

Bei dem offiziellen Launch in Hongkong gaben RIB und Microsoft sowie ein weltweit führender Immobilienentwickler, die Country Garden Holdings Company Ltd. und das RIB-Joint Venture YTWO, gemeinsam bekannt, dass sie zusammen an einem Proof of Concept von MTWO arbeiten werden. Ziel der Zusammenarbeit ist die optimale Nutzung von Big Data in den Planungs-, Bau-, Betriebs-, Wartungs- und Managementprozessen.

Die gemeinsame Vision von Country Garden und YTWO besteht darin, die Bau- und Wohnungswirtschaft zu digitalisieren, indem ein erstklassiges System der nächsten Generation zusammen geschaffen wird, das die neuesten Big-Data-, Cloud-, App-, künstliche Intelligenz- und andere Digitalisierungstechnologien nutzt, um den gesamten Bauprozess zu managen, von Entwurf, Schätzung, Zeitplanung, Beschaffung, ...

