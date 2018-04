There is a new (female) ninja in town… Wohooo….Wir haben unser Team verstärkt - und noch dazu mit unserer ersten weiblichen Ninja: Adrienne Steindl - Expertin und Multitalent für alle Projekt-Belange & Marketing-Themen, IT-Guru mit zwei (!!!) TU-Studien, Kümmerer(-in), Advanced Diver zu Wasser und in Projekten, "kühle-Kopf-Bewahrerin", Mode-Designerin und noch viel mehr - ist nun offiziell ein Growth Ninja. Durch ihre Expertise ergänzt sie perfekt unser Team - natürlich als Marketing & Project Ninja! Wen freut's? Natürlich unsere Kunden, da sie nun einfach Projekte auf den Boden bekommen und diese auch noch bestmöglich vermarktet. Wir freuen uns, dass...

