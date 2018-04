Seit einer Woche bewegt sich der Euro nur in einem kleinen Intervall. Neuen Schwung könnte es am Freitagnachmittag geben.

Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2341 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...