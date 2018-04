Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise steigen im März moderat

Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im März moderat erhöht. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die deutschen Erzeugerpreise um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung um 1,9 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Plus von 2,0 Prozent gelautet.

Steuereinnahmen legen im ersten Quartal um 4,1 Prozent zu

Die Steuereinnahmen in Deutschland sind im ersten Quartal dieses Jahres um 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Allerdings flachte die Kurve im März ab, wie aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Demnach stiegen die Steuereinnahmen im vergangenen Monat (ohne Gemeindesteuern) um 1,9 Prozent. Der Zuwachs im Februar hatte bei 8,1 Prozent, im Januar bei 2,8 Prozent gelegen.

Scholz: Vertrauensvolles Gespräch mit Pence zu Handelsfragen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence im Weißen Haus in Washington die "gute" Gesprächsatmosphäre gelobt und betont, alle arbeiteten daran, angesichts des am Monatsende auslaufenden Ausnahme von Europas von den US-Strafzöllen eine Lösung zu finden. "Ich habe hier sehr interessierte Gesprächspartner getroffen, das gilt insbesondere für den Vizepräsidenten Mike Pence", erklärte Scholz nach dem Treffen.

Scholz sieht "komplett neue Realität" nach dem Brexit

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat in zwei Diskussionsrunden in Washington auf noch unabsehbare Folgen des britischen Ausscheidens aus der Europäischen Union (EU) verwiesen und die Notwendigkeit betont, angesichts dessen schnell zu Einigungen über Reformen zu kommen. Auf die Formulierungen in seinen vorab veröffentlichten Manuskripten für die Reden verzichtete der Finanzminister dabei weitgehend.

Verkehrsminister setzt Autobranche letzte Frist bei Updates - Zeitung

Im Dieselskandal wächst der Druck der Bundesregierung auf die Industrie. Weil es für die freiwilligen Software-Updates für Millionen Autos in Deutschland noch immer keine konkreten Pläne gibt, setzt CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer laut der Süddeutschen Zeitung den Herstellern eine letzte Frist. "Ich mache gerade Druck, dass bis Ende 2018 auch wirklich alle versprochenen 5,3 Millionen Autos nachgebessert werden", sagte Scheuer der Zeitung.

Wähler trauen Nahles nicht viel zu

Der designierten SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles traut nur eine Minderheit der Wähler zu, die Partei aus dem Schlamassel zu führen. Im neuesten Deutschlandtrend von Infratest Dimap für das Morgenmagazin geben 47-Prozent an, dass sie Nahles für ungeeignet halten. Jeder Dritte traut ihr demnach zu, die SPD wieder zu stärken.

Mester: Stetige Zinserhöhungen halten Erholung auf Kurs

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, hält stetige Zinsanhebungen für nötig, damit die Wirtschaft so weiterläuft wie zurzeit. Gleichzeitig warnte sie davor, die Wirtschaft bewusst zu überhitzen, um die Beschäftigung anzukurbeln.

Demonstrationen und Streiks gegen Macrons Reformpolitik in Frankreich

In Frankreich haben bei landesweiten Protesten gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron zehntausende Menschen demonstriert. Dem Protestaufruf von zwei Gewerkschaften folgten unter anderem Beamte, Studenten, Krankenhausmitarbeiter und Beschäftigte der Staatsbahn SNCF. Ein erneuter Streiktag bei der Bahn sorgte zudem für Behinderungen im Zugverkehr.

Rumänien plant offenbar auch Botschaftsverlegung nach Jerusalem

Wie die Vereinigten Staaten plant offenbar auch Rumänien eine Verlegung seiner Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem. Die Entscheidung sei getroffen worden, die entsprechenden Maßnahmen bereits eingeleitet, sagte der Chef der regierenden Sozialdemokraten, Liviu Dragnea, dem Fernsehsender Antena 3. Die Regierung von Ministerpräsidentin Viorica Dancila habe grünes Licht für die Entscheidung gegeben.

Assad gibt Ehrenlegion-Orden an Frankreich zurück

Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat einen hohen Orden an Frankreich zurückgegeben und ist damit der offiziellen Aberkennung zuvorgekommen. Ein Vertreter des syrischen Außenministeriums lieferte das Großkreuz des Verdienstordens der Ehrenlegion in der rumänischen Botschaft in Damaskus ab, die dort die Interessen Frankreichs vertritt.

New Yorks Ex-Bürgermeister Giuliani schließt sich Trumps Anwaltsteam an

New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani schließt sich dem Anwaltsteam von US-Präsident Donald Trump an. Das teilte Trumps Anwalt Jay Sekulow mit. Giuliani sagte der Washington Post, er schließe sich Trumps Anwaltsteam "zum Wohle des Landes" an und weil er "Achtung vor dem Präsidenten und vor Robert Mueller" habe.

USA und Organisation Amerikanischer Staaten kritisieren Machtübergabe in Kuba

Die USA und die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) haben die Machtübergabe in Kuba scharf kritisiert. Das US-Außenministerium zeigte sich "enttäuscht", dass die kubanische Regierung sich entschieden habe, "unabhängige Stimmen zum Schweigen zu bringen und ihr repressives Monopol auf die Macht beizubehalten". OAS-Generalsekretär Luis Almagro bezeichnete die Machtübergabe als "unrechtmäßig".

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise März +0,9% (PROG: +0,9%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise März +1,1% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise März -0,4% gg Vm

