Wädenswil (pts010/20.04.2018/09:00) - Am 13. Mai ist Muttertag! Blumen, Pralinen und etwas Selbstgebasteltes stehen in der Liste der Muttertagsgeschenke oft ganz oben. Zeit, einmal neue Wege zu gehen! Mit den Fotogeschenken von fotoCharly gelingt die besondere Überraschung zum Muttertag. Dank der großen Auswahl an Fotoprodukten und Fotobüchern lassen sich kreative Geschenkideen schnell und einfach verwirklichen - gleich die Muttertagsaktion von fotoCharly nutzen! Muttertagsgeschenke kommen von Herzen und sind immer etwas ganz Persönliches. Auch in diesem Jahr sollte es wieder etwas ganz Besonderes sein, um Mama "Danke" zu sagen. Mit den Geschenkideen von fotoCharly und der einfachen Gestaltungssoftware sind individuelle Muttertagsgeschenke schnell und einfach selbst gestaltet. Natürlich geht das auch mobil mit der fotoCharly App. Muttertagsaktion von fotoCharly: 20 % Rabatt auf alle Fotoprodukte ab 20.4. - jetzt Vorteil sichern! Eine individuelle Pralinenschachtel mit dem schönsten Schnappschuss vom letzten Familienausflug darauf, Fotokristalle in Herzform, ein liebevoll gestaltetes Kuschelkissen oder die Liebsten am Schlüsselanhänger immer mit dabei... In der Themenwelt zum Muttertag gibt es für jeden Geschmack das richtige Fotogeschenk und dank der fotoCharly-Rabattaktion zum Muttertag sogar um 20 Prozent günstiger: https://www.fotocharly.ch/themen/muttertag "Danke sagen" leicht gemacht mit Fotogeschenken von fotoCharly Muttertag ist die Zeit, um sich bei der Mutter, der Schwiegermutter oder auch der Oma zu bedanken. "Danke Mama" zu sagen, fällt mit den Fotogeschenken von fotoCharly besonders leicht. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt: Viele Layouts, Vorlagen und Gestaltungsmöglichkeiten geben Spielraum bei der Gestaltung von Fotoprodukten. So ist das individuelle Muttertagsgeschenk schnell selbst gestaltet. Ein kleiner Tipp, damit das Erstellen eines Fotobuchs reibungslos funktioniert: Bereits bei der Fotoauswahl die gewünschten Fotos richtig beschriften. So geht beim Upload nichts durcheinander und das individuelle Fotobuch ist schnell erstellt. Über fotocharly fotoCharly ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Hinweis: Der Publikation bis 20.7.2018 wird zugestimmt (Ende) Aussender: fotoCharly Fotobuch & Fotogeschenke Ansprechpartner: Peter Riesen Tel.: 00800 1969 2002 E-Mail: kundendienst@fotocharly.ch Website: www.fotocharly.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180420010

