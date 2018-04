Düsseldorf - Neben den britischen Einzelhandelsumsätzen gab es gestern keine richtungsweisenden Konjunkturdaten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.An den Rentenmärkten sei es trotzdem zu deutlichen Bewegungen gekommen. So hätten die Renditen langlaufender Anleihen in den USA, aber auch in Deutschland deutlich angezogen. Dabei könnte sich der starke Ölpreisanstieg der letzten Tage belastend ausgewirkt haben. So habe der Preis für das schwarze Gold (Sorte Brent) jetzt in Richtung von 75 USD pro Barrel und damit auf den höchsten Stand seit 2014 angezogen.

