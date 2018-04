Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Lissabon/München (pts011/20.04.2018/09:15) - EDP bereitet sein Endkundengeschäft auf die digitale Zukunft vor. Während die Energiewelt immer dezentraler wird - Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Elektro-Autos gewinnen immer mehr an Bedeutung - müssen die Energieunternehmen der Zukunft sich selbst zu digitalen Dienstleistern weiterentwickeln. Wie auch in anderen Branchen, wo die Digitalisierung bestehende Geschäftsmodelle obsolet machte, wird in der Energiebranche das größte Asset der Endkunde mit energierelevanten Geräten wie einer Photovoltaikanlage oder einem Elektroauto sein. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, wandelt sich EDP zu einem datengetriebenen Energiedienstleister, der kontinuierlich neue und innovative Services mit Endkundenfokus anbietet. Als Grundlage für diese Services nutzt EDP GreenCom Networks' Energy Information Brokerage Platform. "Digitale Technologie hilft uns, schneller innovative Dienstleistungen für unsere Endkunden zu entwickeln. GreenCom Networks liefert dabei die führende Technologieplattform, die das Energy Internet of Things und die rasche Umsetzung von neuen Produkten und Dienstleistungen für unsere Kunden ermöglicht", sagt Marta Diaz von EDP Spanien. "EDP ist ein führendes globales Unternehmen in der Energiebranche und wir sind stolz, gemeinsam die Möglichkeiten der digitalen Zukunft zu nutzen", sagt Christian Feißt, CEO von GreenCom Networks. Romain Trigance, GreenCom Networks' technischer Leiter für das Projekt, ergänzt: "Wir haben schon mit vielen Unternehmen der Energiebranche zusammengearbeitet. Aber eine Partnerschaft mit EDP ist besonders, vor allem wenn man an die große Endkundenbasis oder auch an EDPs Status als Innovationsführer denkt. Mit EDP können wir die Möglichkeiten unserer Technologie in der Masse demonstrieren." Die Partnerschaft zwischen EDP und GreenCom Networks ist ein Ergebnis des Free Electrons Programms, das EDP zusammen mit sieben weiteren Energieversorgern ins Leben gerufen hat. Unter mehr als 450 Bewerbern wurden zwölf innovative Start-ups ausgewählt, um an zukunftsweisenden Geschäftsmodellen in der Energiewelt zu arbeiten. GreenCom Networks war eines der ausgewählten Start-ups. "Diese Partnerschaft mit GreenCom Networks zeigt, welcher Möglichkeiten aus unserer Zusammenarbeit mit Start-ups und Programmen wie Free Electrons entstehen", sagt Luis Manuel, Geschäftsführer von EDP Innovation und einer der Gründer des Free Electrons Programms. Über EDP EDP ist in der Energieerzeugung, dem Netzbetrieb und im Endkundengeschäft tätig. In Portugal, Spanien und Brasilien versorgt das Unternehmen mehr als zwölf Millionen Endkunden. EDP betreibt über 25 GW an Erzeugungsleistung, von denen fünf GW auf Wasserkraft und weitere zehn auf Windkraft entfallen. Damit ist EDP der viertgrößte Windkrafterzeuger der Welt und der drittgrößte in den USA. Die Erneuerbare-Energien-Sparte ist in über 14 Ländern vertreten, darunter die USA und Brasilien. Über GreenCom Networks Als Software-as-a-Service-Unternehmen bietet GreenCom Networks Energieunternehmen, Energiedienstleistern und Herstellern von energierelevanten Geräten seine Energy IoT Platform als White-Label-Lösung an. Mit dieser Plattform können Kunden disruptive digitale Geschäftsmodelle entwickeln und das Potential der wachsenden Anzahl an dezentralen Energieanlagen nutzen. Zugleich lassen sich innovative Dienstleistungen wie Stromflatrates oder Communitys umsetzen. Ansprechpartner für die Presse: GreenCom Networks AG Klaus Müller Rosenheimer Straße 120 81669 München Tel.: +49 152 264 820 75 E-Mail: press@greencom-networks.com Web: http://www.greencom-networks.com (Ende) Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.greencom-networks.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180420011

April 20, 2018 03:15 ET (07:15 GMT)