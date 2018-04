Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Facebook 0.10% MaAnBu (MABU2509): Facebook will ein neues Team aufbauen, um eigene Halbleiter zu entwickeln und in Zukunft unabhängiger von Chip-Konzernen wie Intel oder Qualcomm zu werden. (20.04. 08:34) >> mehr comments zu Facebook: www.boerse-social.com/launch/aktie/facebook_inc WireCard -0.86% dere1234 (DANILO74): Einen Teil der Gewinne habe ich bei Wirecard oberhalb von 110 Euro verkauft. Da ich aber langfristig von der Aktie überzeugt bin werde ich sie in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...