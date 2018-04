Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 20.04.2018

Kursziel: 4,90 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.04.2017 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von

EUR 4,80 auf EUR 4,90.

Zusammenfassung:

ad pepper media International hat vorläufige Q1-Zahlen veröffentlicht, die

unsere Schätzungen leicht übertroffen haben. Der Umsatz wuchs um

beeindruckende 26% J/J auf EUR9,0 Mio. und führte zu positiven

Ergebniskennzahlen. Das Q1-EBITDA von EUR0,3 Mio. war eines der besten

Q1-Ergebnisse in der Geschichte des Unternehmens. Die Q1-Zahlen sind eine

überzeugende Bestätigung von ad peppers Guidance (starkes Wachstum &

höheres EBITDA). Wir halten an unseren Schätzungen fest und erhöhen unser

Kursziel auf EUR4,90 (bisher: EUR4,80). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from

EUR 4.80 to EUR 4.90.

Abstract:

ad pepper media International presented preliminary Q1 figures which were

slightly above our forecasts. Revenues grew an impressive 26% y/y to EUR9.0m

and resulted in positive earnings. Q1 EBITDA of EUR0.3m is one of the best Q1

results in the history of the company. Q1 figures are a strong confirmation

of ad pepper's 2018 guidance (strong growth & higher EBITDA). We stick to

our forecasts and slightly increase the price target to EUR4.90 (previously:

EUR4.80). We confirm our Buy rating.

