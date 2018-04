Die bereits am Vortag schwachen Technologie-Aktien haben am Freitag weiter an Boden verloren. Die Kurse von Infineon , STMicroelectronics und ASML verloren am Morgen jeweils rund 1,5 Prozent. Dialog Semiconductor und Aixtron gaben noch stärker nach.

Die Branchenwerte belastete abermals ein schwacher Umsatzausblick des bedeutenden taiwanischen Chipherstellers TSMC. Dessen Kurs sackte am Freitag um mehr als 6 Prozent ab. Wegen einer geringer als gedachten Nachfrage nach Smartphones kappten die Taiwanesen die Umsatzprognose für 2018. Statt eines Anstiegs um 10 bis 15 Prozent rechnet der Chip-Hersteller nur noch mit 10 Prozent Wachstum.

"Die fortdauernde Schwäche auf den Smartphone-Märkten ist eine negative Nachricht für Europas Halbleiterhersteller", merkte die Bank Baader Helvea an. Infineon sei hiervon aber weniger stark betroffen. Der auf die Halbleiterbranche spezialisierte Maschinenbauer ASML könne von den Nachrichten von TSMC sogar profitieren, denn die Taiwanesen hätten die Prognose für die Kapitalausgaben erhöht, so Baader Helvea./bek/das

