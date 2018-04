Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

am Wochenende ging wie immer im April Deutschland größte Anlegermesse - die Invest in Stuttgart - über die Bühne. Die Messe verzeichnete in diesem Jahr rund 12.000 Besucher. Und denen wurde einiges geboten:

Wie in jedem Jahr gab es neben einem Großaufgebot an Ständen auch zahlreiche Podiumsdiskussionen und Expertenrunden. Auch wir waren natürlich mit einem kleinen Team vor Ort und haben uns "unter's Volk" gemischt, um unauffällig Eindrücke zu sammeln. Davon gab es reichlich. Denn für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...