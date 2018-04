Oldenburg (ots) -



29 Herausgeber von renommierten Fotomagazinen aus der ganzen Welt haben im April die Gewinner des TIPA World Awards 2018 gewählt. In der Kategorie "Best Photo Print Service" setzte sich Europas führender Fotofinisher CEWE mit der Hardcover Veredelung vom CEWE FOTOBUCH durch.



International überzeugt



Der Award des Fotopresseverbandes "Technical Image Press Association" - kurz TIPA - gilt als begehrteste Auszeichnung für Foto- und Imagingprodukte weltweit. Als Basis für die Entscheidung dienen regelmäßige Produkttests, die die unabhängigen Redaktionen durchführen, um ihre Leser über Neuerungen der Branche zu informieren. In der Kategorie "Best Photo Print Service" erhielt in diesem Jahr CEWE den TIPA World Award. Hier überzeugte die Möglichkeit zur Veredelung der CEWE FOTOBUCH Einbände die internationale Jury. Gold- und Silberelemente oder erhabener Effektlack werten die individuell gestalteten Hardcover zusätzlich auf. "Es freut uns sehr, dass die Jury aus erfahrenen Redakteuren das CEWE FOTOBUCH mit seinen Veredelungsmöglichkeiten ausgezeichnet hat", sagt Thomas Mehls, Marketingvorstand bei CEWE. "Wir sorgen mit unseren Produkten dafür, dass Fotos nicht ungesehen auf Speichermedien verbleiben, sondern optisch und haptisch erlebbar werden. Der TIPA World Award bestärkt uns darin, unseren Kunden weiterhin Tag für Tag die Freude am Foto zu vermitteln. Das CEWE FOTOBUCH bietet weltweit die umfangreichste Vielfalt an Größen, Papierarten, Einbandvarianten und weiteren Individualisierungsmöglichkeiten. Damit stellen wir sicher, dass jeder das Fotobuch gestalten kann, das ihm persönlich am besten gefällt." Neben den herausgestellten Einbänden hoben die TIPA-Mitglieder auch den intuitiven Gestaltungsprozess hervor, der es jedem ermöglicht, ein ganz persönliches Buch zu erstellen: "Ein onlinegeführter Schritt-für-Schritt-Prozess macht sowohl Buchauswahl als auch Gestaltung einfach", urteilt die Jury abschließend in ihrer Zusammenfassung.



Große Bandbreite für individuelle Ergebnisse



Bei jedem CEWE FOTOBUCH lässt sich bereits mit dem Einband die entsprechende Stimmung transportieren und die Neugier auf den Inhalt wecken - sei es über ausgewählte Fotos, Designs oder über das Material. Mit der von TIPA ausgezeichneten Hardcover Veredelung lassen sich ausgewählte Gestaltungselemente wie Cliparts, Texte oder Rahmen durch erhabenen Effektlack, Gold- oder Silberelemente spür- und sichtbar hervorheben. Zudem können Kunden auch auf vollflächig veredelte Hintergründe und Stile mit Effektlack zurückgreifen, die dem gesamten Einband eine brillante Struktur verleihen. Neben dem Hardcover stehen je nach Format weitere Materialien wie Softcover, Heft, Leder oder Premiumleinen zur Wahl.



Offizielle Preisverleihung



Die offizielle Trophäe des Awards erhält CEWE am 26. September bei einer feierlichen Preisverleihung am Eröffnungstag der photokina in Köln. Denn was liegt bei einem international begehrten Preis näher, als ihn auf der Weltleitmesse für Imaging zu verleihen?



Mehr Informationen unter www.cewe.de



- CEWE FOTOBUCH Heft, ab 7,95 Euro (UVP) - CEWE FOTOBUCH Softcover, ab 7,95 Euro (UVP) - CEWE FOTOBUCH Hardcover, ab 19,95 Euro (UVP) - CEWE FOTOBUCH Premiumleinen (geschraubt), ab 87,95 Euro (UVP) - CEWE FOTOBUCH Leder (geschraubt), ab 110,95 Euro (UVP) - Gold- oder Silberveredelung, ab 4,99 Euro (UVP) - Erhabener Effektlack, ab 3,99 Euro (UVP)



