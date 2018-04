Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Reisereklamation einfach, schnell und effektiv mit der App RechtSmart(press1) - 20. April 2018 - Mit dem jetzt veröffentlichten Thema"Reisereklamation" hat RechtSmart auf ihrer Legal Tech Plattform eineeinfache Möglichkeit geschaffen, mit wenigen Klicks den gesetzlichgeregelten Anspruch auf Reisepreisminderung gegenüber seinemReiseveranstalter zu verfolgen. Die Verbraucher müssen sich nicht mehr mitkomplizierten Gesetzestexten herumschlagen oder einen teuren Anwaltbeauftragen. Die Legal Tech Experten von RechtSmart haben erkannt, dassVerbraucher bisher viel zu selten von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben,obwohl der Gesetzgeber den Verbraucherschutz von Pauschalreisenden imReiserecht immer wieder gestärkt hat. Erst jüngst hat der Bundestag eineigenes Pauschalreisegesetz zur Umsetzung der EU-Pauschalreise-Richtliniebeschlossen, das ab 01.07.2018 in Kraft tritt.Dabei kann während einer Pauschalreise einiges schiefgehen: Transport,Unterkunft, Verpflegung und Organisation entsprechen nicht immer denVersprechungen. Immer wieder sind Reisende mit unzulässigen Gebühren undZusatzkosten konfrontiert und erhalten von der Reiseleitung vor Ort nurungenügend Unterstützung. Dabei möchte man einfach nur seinen Urlaubgenießen und sich nicht mit juristischen Problemen herumplagen.Oft führt bereits eine rechtzeitige und gut formulierte Anfrage beimReiseveranstalter zur Abhilfe vor Ort. Mit RechtSmart kann der Reisendedirekt am Urlaubsort juristisch geprüfte Mangelanzeigen inklusiveBeweisfotos an seinen Reiseveranstalter senden und seine Rechte aufReisepreisminderung mit Hilfe integrierter, einschlägigerMinderungstabellen geltend machen. Über die App kann man Reiseveranstalteraus einer Datenbank direkt auswählen und per E-Mail und Fax anschreiben.RechtSmart, die Legal Tech-App für Verbraucher, ist mit den ThemenDatenauskunft und Abmahnung bei Filesharing in 2017 gestartet und läuftauf Apple- und Android-Geräten. Neue Rechtsthemen von Arbeits- undFamilienrecht über Mietrecht bis hin zum Vertragsrecht kommen regelmäßighinzu; es lohnt sich dranzubleiben.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.woldeab_2_1524150619.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Produktübersicht (png, 683 KByte)* Reisereklamation Lärm (png, 1050 KByte)* Reisereklamation Anlage dreckig (png, 464 KByte)* Reisereklamation Kakerlaken (png, 504 KByte)* RechtSmart auf dem Handy (1/3) (jpg, 608 KByte)* RechtSmart auf dem Handy (2/3) (jpg, 599 KByte)* RechtSmart auf dem Handy (3/3) (jpg, 632 KByte)Verantwortlich für RechtSmart ist SMADVO GmbHKontaktSMADVO GmbHGeschäftsführer: Dr. Simon Woldeab und Ingo Gravel LL.M.Eifflerstraße 43 · c/o betahaus · 22769 HamburgTel: +49 (0)40 228165100 / Fax: +49 (0)40 228165109E-Mail: mailto:presse@smadvo.deWebsite: http://www.rechtsmart.deFirmenportraitSMADVO GmbH entwickelt mobile Applikationen und bietet Dienstleistungen imBereich Legal Tech an. Dr. Simon Woldeab studierteWirtschaftsingenieurwesen an der TU Berlin und San Francisco StateUniversity und promovierte an der Universität Hamburg. Er arbeitet seit2000 als Unternehmensberater und berät seit 2015 namhafte Unternehmen zuden Themen Digitale Transformation und Disruptive Innovation sowie Multi-Channel- und Digitales Marketing. Ingo Gravel LL.M. (Studium in Münster,Athen und Mainz) ist Fachanwalt für IT-Recht, sowie Medien- undUrheberrecht. Aus langjähriger Praxis kennt er viele weitere Facetten desVerbraucherrechts und hilft mit seiner Expertise, RechtSmart zurwichtigsten App für den Verbraucherschutz zu machen.Die App sowie Infos zu RechtSmart und Innovation im Rechtsbereich durchLegal Tech unter:Apple iTunes Store:https://itunes.apple.com/de/app/rechtsmart/id1180364123?mt=8Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smadvo=deWebsite: http://www.rechtsmart.deFacebook: http://facebook.com/RechtSmartTwitter: http://twitter.com/RechtSmartInstagram: https://instagram.com/rechtsmartDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

