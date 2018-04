Die Lufthansa-Billigplattform beendet die Zusammenarbeit mit der Nachfolgegesellschaft der ehemaligen Air Berlin-Tochter Niki. Ende Mai ist Schluss.

Laudamotion - die mit Vermögenswerten der insolventen Air Berlin-Tochter Niki neu gestartete österreichische Airline - muss sich künftig wohl voll auf den Großaktionär Ryanair verlassen. Nachdem vor kurzem die Thomas-Cook-Tochter Condor die Zusammenarbeit mit Laudamotion aufgekündigt hatte, folgt nun Eurowings.

Die Lufthansa-Billigplattform wird den aktuell bis Mai laufenden Vertrag über das Anmieten von Flugzeugen samt Crews nicht verlängern. Das ist aus Unternehmenskreisen zu hören. Eine offizielle Bestätigung wird noch im Laufe des Freitags erwartet. Auch die "Börsen-Zeitung" berichtet über das Ende der Kooperation. Die vier Flugzeuge, die Laudamotion samt Mannschaft aktuell für Eurowings fliegt, werden dann ab Mai für Laudamotion selbst fliegen.

Sowohl bei Condor als auch bei Eurowings hat der überraschende Einstieg von Ryanair bei Laudamotion maßgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen, ist aus dem Umfeld beider Airlines zu hören. Da ist zum einen das Thema "Marke und Wahrnehmung". Es sei schwer vorstellbar, dass Passagiere, die zum Beispiel bei Eurowings einen Flug gebucht hätten, am Ende in einem Flugzeug säßen, in dem die Crew durchsage "operated by Ryanair".

