Wien, 20.04.2018 - Veröffentlichung gemäß § 135 Abs 2 BörseG 2018 BUWOG AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs 2 BörseG 2018 Überblick Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: BUWOG AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Name: Vonovia SE Sitz: Bochum Staat: Deutschland 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 19.4.2018 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamt- der Stimmrechte, die die von zahl der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrech- die zu Aktien Instrumente 7.B te des gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % Emitten- 7.B.2) ten Situation am 77,24 % 0,00 % 77,24 124 149 Tag der % 546 Schwellen- berührung Situation in 74,19 % 0,00 % 74,19 der % vorherigen Meldung (sofern anwendbar) Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Aktien Anzahl der Prozentanteil Stimmrechte der Stimmrechte Direkt (§ 130 Indirekt (§ Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133 BörseG 2018) 133 BörseG BörseG 2018) BörseG 2018) 2018) AT00BUWOG001 95 887 476 0 77,24 % 0,00 % Subsumme A 95 887 476 77,24 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Instruments Ver- Ausü- Anzahl der Prozentan- fall- bungs- Stimmrechte die teil der da- frist erworben werden Stimmrech- tum können te Sub- summe B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan- fall- bung- oder Cash der teil der da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech- tum st rechte te Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichti- ge Person: X Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Wandlung der ins Übernahmeangebot vom 5. Februar 2018 eingelieferten BUWOG Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnominale von EUR 298.800.000 sowie Parallelerwerbe von insgesamt 703.127 Aktien der BUWOG AG zu einem Preis, der unterhalb des Aktien-Angebotspreises liegt zwischen 26. März und 18. April 2018.

