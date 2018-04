Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist nach einer bewegten ersten Wochenhälfte zum Ende hin Ruhe eingekehrt. Nachdem der Leitindex SMI bereits am Donnerstag kaum vom Fleck gekommen ist, setzt sich die Seitwärtsbewegung am Freitag mit einer leicht negativen Tendenz vorerst fort. Die Wall Street liefert den europäischen Börsen keine klaren Impulse, schliesslich beendete der Dow Jones Industrial am Vorabend das Geschäft in etwa auf dem Niveau, das er auch zum Handelsende in Europa aufwies. Ausserdem fehlen auch von Unternehmen und konjunkturseitig richtungsweisende Impulse.

Die Anleger suchen weiterhin nach einer Richtung, meint ein Marktbeobachter. Ob die Anfang April begonnene Erholung weitergehe, oder nur ein "Intermezzo" gewesen sei, bleibe vorerst offen. Während geopolitische Sorgen in den Hintergrund gerückt seien, würden mit den steigenden Rohstoffpreisen Zinsängste an die Märkte zurückkehren und das Kaufverhalten dämpfen, heisst es. Gerüchte gehen um, wonach Saudi Arabien als wichtiger Produzent einen Ölpreis im Bereich von 80 bis 100 US-Dollar je Barrel anstrebe. Aktuell rückt der Preis für das Barrel der Nordseesorte Brent auf die Marke von 75 US-Dollar zu.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr um 0,11 Prozent tiefer bei 8'824,64 Punkten womit sich zum Vergleich zur Vorwoche ein Plus gut einem halben Prozent errechnet. Der 30 Aktien umfassende ...

