Wien - Die deutsche Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990) gab den Verkauf der Konsumsparte um EUR 3,4 Mrd. an Procter & Gamble (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062) bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Im vergangen Jahr seien in diesem Geschäftsbereich Umsätze in der Höhe von EUR 911 Mio.

Den vollständigen Artikel lesen ...