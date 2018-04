Der Explorer Contact Gold hat sich gleich 13 Projekte auf dem berühtemn Carlin-Trend in Nevada gesichert. Die ersten Bohrergebnisse machen Lust auf mehr. Und ein berühmter Nachbar hat sich bei dem Junior auch schon positioniert.

Der Carlin-Trend: Die ergiebigste Goldquelle der USA

Was vor rund 350 Mio. Jahren aus der Kollision eines regionalen Krustenblocks (Terran) mit der nordamerikanischen Platte geschah, ist heute ein großes Geschäft. Aus dem tiefen Erdinneren wurden in der Folge wertvolle Mineralien nach oben gedrückt. So entstand der Carlin-Trend in Nevada. Heute gilt der etwa 5 Meilen breite und 40 Meilen lange Abschnitt als die ergiebigste Goldquelle der USA. Etliche bereits produzierende Goldminen findet man entlang des Trends. Allein Barrick Gold hat aus seiner Goldstrike-Mine seit Mitte der 1980er mehr als 42 Mio. Unzen Gold gefördert. Insgesamt dürfte die Produktion aus dem Carlin-Trend in diesem Jahr die 100 Mio. Unzen-Marke knacken.

13 Projekte und eine historische Ressource

Auf diesem aussichtsreichen Stück Land haben sich Matthew Lennox-King und John Wenger insgesamt 13 Claims für ihr Unternehmen gesichert. Die beiden sind keine Unbekannten in der Branche. Sie leiteten jahrelang Pilot Gold (heute Liberty Gold). Den Fokus legen die beiden Manager auf die drei südlich gelegenen Projekte North Star, Dixie Flats und Pony Creek. Hier ähnelt die Geologie der benachbarten Rai-Mine von Goldcorp. Lennox-King, Präsident und CEO des Unternehmens, und Finanzvorstand Wenger haben nun erst einmal ihre Hausaufgaben erledigt. In den vergangenen sechs Monaten wurden die sogenannten Feldarbeiten erledigt, um ein Bohrprogramm starten zu können. Ein Vorteil: Für Pony ...

