Sie ist eine lebende Legende und hätte sich schon lange zur Ruhe setzen können - aber nun ist Nana Mouskouri mit ihrem neuen Album "Forever Young" noch mal richtig durchgestartet. Doch trotz ihres anhaltenden Erfolgs blickt die mittlerweile 83-jährige Sängerin durchaus zwiespältig auf ihre persönliche Geschichte. "Mein ganzes Leben bestand aus Herausforderungen und Rückschlägen. Ich bin ein Kind des Krieges, wuchs mit Angst, Grausamkeit und Drama um mich herum auf", sagt sie in einem Exklusiv-Interview der Zeitschrift "Meine Melodie" (5/2018; EVT: 19. April). "Aber ich war immer auch schon sehr optimistisch und hatte ein Grundvertrauen in das Leben. Ich wusste, dass nach schlechten Tagen wieder gute folgen würden." Sie habe allerdings schon früh begriffen, "dass man im Leben nichts geschenkt" bekomme: "Erfolg kommt nicht von allein. Man muss hart dafür arbeiten."



Sie liebe das Leben und versuche, "jeden Tag zu einem glücklichen zu machen", sagt Nana Mouskouri weiter in "Meine Melodie" und ist überzeugt, dass sie durch diese Haltung innerlich jung bleibe. "Die Reise zum Glück hört niemals auf. Und wer aufhört zu träumen, wird ganz schnell alt", betont sie. Die gebürtige Griechin gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Sie hat seit dem Beginn ihrer Karriere in den 50er Jahren 134 Schallplatten und CDs veröffentlicht und insgesamt mehr als 300 Millionen Tonträger verkauft.



